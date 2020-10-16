يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي مساء غدٍ السبت، في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في بلوغ نصف نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال، بعد التغلب على صن داونز بطل جنوب إفريقيا خلال الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

ويتواجد الأهلي في المربع الذهبي لدوري الأبطال في النسخة الجارية للمرة الـ16 في تاريخ مشاركاته في البطولة، التي بلغ عددها 31 مشاركة.

وفي السطور التالية نستعرض ماذا يفعل الأهلي عند وجوده في نصف نهائي المسابقة:

الظهور الأول لنادي القرن في الدور قبل النهائي يعود إلى نسخة 1981، عندما كان من المقرر أن يواجه فريق شبيبة القبائل الجزائري «جيت تيزي أوزو»، ولكنه يقرر عدم استكمال البطولة بسبب حادث اغتيال الرئيس محمد أنور السادات.

نسخة عام 1982 تخطى الأهلي نصف النهائي عقب فوزه على حساب إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة 4/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليحجز مقعده في النهائي ويحقق اللقب الأول في تاريخه.

نسخة 1983 التقى الأهلي فريق نكانا ريد ديفيلز الزامبي، ونجح في بلوغ النهائي بعد تعادل سلبي في زامبيا وفوز بهدفين في مصر ليكتفي ببلوغ النهائي.

نسخة 1987 تخطى الأهلي عقبة أشانتي كوتوكو بصعوبة بعد الفوز في القاهرة بثنائية والخسارة بهدف في كوماسي، ليواجه الهلال السوداني في النهائي ويتوج باللقب.

نسخة 1988 اكتفى الأهلي ببلوغ نصف النهائي بعدما التقى فريق وفاق سطيف الجزائري، في المواجهة التي احتكم فيها الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد المتأهل للنهائي بالأهلي، بعد تفوق كل فريق على ملعبه بهدفين دون رد.

نسخة 2001 نجح الأهلي في تخطي مرحلة المجموعات ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي في نصف النهائي، وانتهت مواجهة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي، وفي العودة كان التعادل الإيجابي 1-1 كافيًا لبلوغ الأهلي للنهائي والتتويج باللقب الثالث في تاريخ نادي القرن.

نسخة 2005 التقى الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في نصف النهائي، وتمكن من تحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجتي 2-0 و2-1، ونجح في التتويج باللقب الرابع.

نسخة 2006 نجح الأهلي في تخطي عقبة أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين ويصعد للدور النهائي ويتوج باللقب.

نسخة 2007 تخطى الأهلي الاتحاد الليبي بعد تعادل سلبي في الذهاب والفوز بهدف دون رد في العودة، ليوجد في النهائي ويخسر اللقب.

نسخة 2008 تخطى الأهلي عقبة أنييمبا النيجيري في نصف النهائي وتمكن من استعادة لقبه المفضل.

نسخة 2010 اكتفى الأهلي بالوجود في المربع الذهبي بعد فضيحة تحكيمية بطلها الغاني لامبتي الحكم الموقوف مدى الحياة، في إياب نصف النهائي، عندما احتسب هدفًا للترجي سجله مهاجمه مايكل إينيرامو باليد ليودع الأهلي البطولة.

نسخة 2012 نجح الأهلي في تخطي عقبة سان شاين النيجيري بعد تعادل إيجابي في نيجيريا وانتصار بهدف دون رد في مصر، ومواصلة المشوار والتتويج باللقب.

نسخة 2013 تأهل الأهلي للنهائي عبر بوابة القطن الكاميروني بفضل ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعدما فرض التعادل الإيجابي نفسه على نتيجة مباراتي الذهاب والإياب وبلوغ النهائي والتتويج باللقب.

نسخة 2017 تخطى الأهلي عقبة النجم الساحلي التونسي بعد خسارة الذهاب في تونس بنتيجة 2-1، ليفوز في العودة بسداسية تاريخية ببرج العرب ليخسر اللقب في النهائي.

نسخة 2018 نجح الأهلي في تخطي وفاق سطيف الجزائري بعد الفوز في مصر بثنائية نظيفة، وخسر في العودة بنتيجة 2/1 وبلغ النهائي.