فيروس كورونا يصطاد مدافع الوداد قبل مواجهة الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تفارير صحفية مغربية اليوم الجمعة غياب صلاح الدين السعيدي مدافع الوداد، عن مباراة فريقه أمام ضيفه الأهلي بعد إصابته بفيروس "كورونا".

ويستضيف ملعب محمد الخامس غدا السبت، مواجهة الوداد والأهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي فإن فريق الوداد خضع أمس الخميس، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجة السعيدي إيجابية، رفقة أحد الإداريين.

وغادر السعيدي معسكر الوداد أمس الخميس، متوجها نحو الدار البيضاء، للدخول في الحجر الصحي، ومن المنتظر أن يتم إعادة المسحة للتأكد من إصابته.