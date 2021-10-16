 أحمد بدير: «يوم جوازي غيّرت أنا ومراتي هدومنا وروحنا مسرحية سمير غانم» - بوابة الشروق
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أحمد بدير: «يوم جوازي غيّرت أنا ومراتي هدومنا وروحنا مسرحية سمير غانم»

أحمد بدير
أحمد بدير
أحمد علاء
نشر في: السبت 16 أكتوبر 2021 - 3:43 ص | آخر تحديث: السبت 16 أكتوبر 2021 - 3:43 ص

وصف الفنان أحمد بدير، الفنان الراحل سمير غانم بأن كان طيبًا وحالة خاصة ولم يكن يقف في طريق أحد على المسرح.

وقال خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر شاشة "dmc"، مساء الجمعة: "في يوم جوازي.. غيّرت أنا ومراتي هدومنا وروحنا المسرح نحضر مسرحيته "أهلًا يا دكتور".

وأضاف: "قعدونا في أول صف، واستلمنا طول العرض.. أخدتها المسرح في اليوم ده علشان تعرف إن هو ده الطريق بتاعي".

وتوفي سمير غانم في 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد أسابيع على إدخاله المستشفى إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة فنية طويلة استمرت حوالى ستة عقود شكّل خلالها أحد أبرز أعلام الكوميديا في مصر والعالم العربي.

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