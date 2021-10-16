أسامة أبو زيد رئيسا لنادي الشمس لدورة جديدة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الشمس عن النتائج النهائية للانتخابات عن فوز الدكتور أسامة أبو زيد، بمنصب رئيس النادى الشمس، للدورة الثانية على التوالي عن جدارة بعد حصوله على 19016 صوتا متفوقا على منافسه مصطفى الذي حصل على 5018 صوتا.
وحضر انتخابات الشمس 25665 ععضوا حسبما أعلنت اللجنة المشرفة .
واستطاع أسامة أبوزيد أن يحصل علي أغلبية أصوات الأعضاء محافظا على قائمته حيث احتفظ النائب حاتم الناقة بمقعده بعدد أصوات 15875 ومحسن عبدالقادر 16314 صوتا بمقعد أمين الصندوق والأعضاء دعاء هشام بركات 16556 صوتا وأسامة صلاح 16890 صوتا وكريم مسعود 16486 صوتا وأحمد سمير 16892 صوتا وآية مدني 18371 صوتا بمقاعد مجلس الإدارة ، فيما انضم لأول مرة الثلاثي النائب محمد الكومي 14973 صوتا وعمرو عثمان 14693 صوتا ومصطفى تنزانيا 16097 صوتا.