أسامة أبو زيد رئيسا لنادي الشمس لدورة جديدة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الشمس عن النتائج النهائية للانتخابات عن فوز الدكتور أسامة أبو زيد، بمنصب رئيس النادى الشمس، للدورة الثانية على التوالي عن جدارة بعد حصوله على 19016 صوتا متفوقا على منافسه مصطفى الذي حصل على 5018 صوتا.

وحضر انتخابات الشمس 25665 ععضوا حسبما أعلنت اللجنة المشرفة .

واستطاع أسامة أبوزيد أن يحصل علي أغلبية أصوات الأعضاء محافظا على قائمته حيث احتفظ النائب حاتم الناقة بمقعده بعدد أصوات 15875 ومحسن عبدالقادر 16314 صوتا بمقعد أمين الصندوق والأعضاء دعاء هشام بركات 16556 صوتا وأسامة صلاح 16890 صوتا وكريم مسعود 16486 صوتا وأحمد سمير 16892 صوتا وآية مدني 18371 صوتا بمقاعد مجلس الإدارة ، فيما انضم لأول مرة الثلاثي النائب محمد الكومي 14973 صوتا وعمرو عثمان 14693 صوتا ومصطفى تنزانيا 16097 صوتا.