وفد الحوثيين المفاوض لشئون الأسرى يلتقي نائب المبعوث الأممي في صنعاء

التقى وفد شؤون الأسرى التابع للحوثيين، اليوم الثلاثاء، نائب المبعوث الأممي، سرحد فتاح في العاصمة صنعاء، وتم خلال اللقاء مناقشة ملف الأسرى والعوائق التى تحول دون إحراز التقدم فيه.

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس وفد الأسرى المفاوض للحوثيين في حسابه على منصة إكس، "إنهم سيقومون خلال الأيام القادمة بدعوة جميع الأطراف لحضور جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل جديدة".

وأكد المرتضى، على "حرصهم الشديد على المضي قدماً في هذا الملف، كونه ملفاً إنسانيا يستدعي من كل الأطراف التعامل بإيجابية ومصداقية للتخفيف من معاناة الأسرى وأهاليهم".

كان من المقرر أن تعقد مطلع العام الجاري جلسة مشاورات جديدة، لكن تعثر إطلاقها جراء اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن عرقلة ذلك.

وسبق أن نجحت عدة صفقات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة والحوثيين، خلال السنوات الماضية، بينها الإفراج عن 900 أسير من الجانبين في أبريل العام الماضي.