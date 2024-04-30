الخارجية الأمريكية: إذا لم نسع لحل دائم لإقامة دولة فلسطينية ستتجدد نفس الأحداث مستقبلا

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، سامويل وريبرج، إن الولايات المتحدة لا تسعى لفرض إرادتها على المنطقة، ولا تعتبر نفسها الجهة الوحيدة التي تقدم الحلول لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأشار خلال تصريحات «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إلى زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للشرق الأوسط 7 مرات في عدة مناسبات؛ بهدف لقاء جميع الأطراف والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

وأوضح أن الهدف من الزيارة الحالية لوزير الخارجية بلينكن هو تنسيق الجهود مع مصر وقطر والأطراف الأخرى في المنطقة؛ لتعزيز جهود التهدئة بين حماس وإسرائيل والتوصل إلى الهدنة وإطلاق سراح الأسرى.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تدرك أن النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمتد لأكثر من 75 عامًا، منوها إلى أهمية التوصل إلى حل دائم من خلال إقامة دولة فلسطينية، قائلا: «إذا لم نسع لحل دائم لإقامة دولة فلسطينية سنرى نفس الأحداث الحالية تجدد مرة أخرى في المستقبل».

وشدد أن «تأسيس دولة فلسطينية يتطلب جهودًا كبيرة من الجميع»، مشيرا إلى حدوث تقدم ملحوظ على الصعيد الميداني، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.