رفض طعن البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف على سجنها

رفض القضاء الإيراني الطعن الأخير لنازانين زاغاري راتكليف، وهي بريطانية من أصل إيراني مسجونة في إيران، على الحكم بسجنها، مما يعني أنها يمكن أن يتم الزج بها في السجن "في أي وقت"، حسبما قالت عضوة في البرلمان البريطاني.

وقالت توليب صديق، النائبة عن حزب العمال البريطاني، إن الحكم الصادر على نازانين زغاري راتكليف بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى حظر السفر لمدة عام "تم تأييده دون جلسة استماع في المحكمة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وحثت نائبة البرلمان عن دائرة هامبستيد وكيلبورن الانتخابية رئيس الوزراء بوريس جونسون وحكومته على التدخل في القضية.

وقالت توليب صديق: "هذا خبر آخر محبط لناخبتي وعائلتها والملايين الذين يهتمون بها حول العالم. إن مواجهة نازانين للعودة إلى السجن بعد المحنة التي مرت بها لا يقل عن كارثة".

وأضافت: "يبدو أنه في كل مرة نتجرأ فيها على الأمل في إخلاء سبيل نازانين قريبا، تحدث انتكاسة مروعة أخرى تجعل الحرية بعيدة عن الأفق. من الواضح أن ما يفعله رئيس الوزراء أيا كان لتحرير نازانين لا يجدي نفعا".



