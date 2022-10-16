أبو الغيط يتوجه للجزائر للقاء الرئيس تبون ولإجراء مشاورات سياسية قُبيل انعقاد القمة العربية

غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القاهرة متوجهًا إلى الجزائر صباح اليوم الأحد، على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية؛ لإجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من أجل إخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.



وأوضح أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء لأبو الغيط مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ بهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها.