قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن المصريين الموجودين هناك "بخير"، موضحا أن الحرب (التي تشنها روسيا منذ 24 فبراير الماضي) لم تؤدِ إلى سقوط أي إصابات بين المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء السبت، أن عدد المصريين الموجودين حاليا لا يتعدى 300 شخص.

وأشار إلى أن هذا العدد مُوزَّع على سائر المدن الأوكرانية، لافتا إلى أن 99% من الطلبة خرجوا بالفعل.

وأفاد بأن عدد الطلاب الموجودين حاليا يُقدَّر بطالب أو اثنين في كل مدينة، ويقيمون مع أسرهم هناك، موضحا أن عمليات الإجلاء التي كانت قد أجريت قبل أشهر، كانت قد أجلت أكثر من 90% من المصريين الموجودين هناك.

ولفت إلى أن عمليات المغادرة استمرت حتى الأيام القليلة الماضية، وذلك انتقالا إلى دول الجوار الأوروبي، مؤكدا أن هناك استجابة للتوجيه عن السفارة المصرية في كييف بضرورة المغادرة فورا.

وكانت سفارة مصر لدى كييف، قد طالبت المصريين الموجودين داخل أوكرانيا بسرعة مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وقالت سفارة مصر لدى أوكرانيا، في بيان لها: "في إطار متابعة التطورات المتلاحقة للأزمة الأوكرانية، وحرصًا على ضمان أمن وسلامة جميع أبناء الجالية المصرية، فإن السفارة تُهيب بهم سرعة مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن عبر الطرق البرية المتاحة مع دول الجوار الغربي الأوكراني، بالتزامن مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التواجد أو العبور في مناطق الخطر أو بالقرب منها".

وأشارت السفارة المصرية إلى أنه على من يقرر الاستمرار في التواجد بأوكرانيا أن يقوم بتحديث بياناته لدى السفارة، حتى يتسنى إبلاغه بأي معلومات مستقبلية بشأن التطورات في أوكرانيا.