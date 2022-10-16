توقيع الكشف على551 مواطنا وتحويل 23 مريضا لإجراء جراحات بالمجان بالقوافل الطبية بوديان أبورديس

أنهت القوافل الطبية المجانية التي أطلقتها مديرية الصحة بجنوب سيناء بالأودية التابعة لمدينة أبورديس، ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وإشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.



وقال الدكتور محمد قابل، مدير القوافل الطبية بالمديرية، إنه جرى إطلاق القوافل الطبية المجانية بوادى الحسوة خلال ايام الاربعاء والخميس الماضيين، وجرى خلالهما توقيع الكشف الطبى على 165 مواطنا، وتحويل 16 مريضا إلى مستشفى أبو رديس المركزى لاجراء الكشف والعمليات الجراحية على نفقة الدولة.



كما جرى توقيع الكشف الطبى على 386 مواطنا، وتحويل 7 مرضى لمستشفى أبو رديس المركزى بالقافلة الطبية التي أطلقت بوادي فيران التابع للمدينة خلال أيام الجمعة والسبت الماضيين.



وأوضح مدير القوافل الطبية في تصريح اليوم الأحد، أن القوافل تضمنت تخصصات الباطنة، الجراحة، الأطفال، الجلدية - النساء والولادة - الانف والاذن، الأسنان، تنظيم الأسرة، إضافة إلى إجراء كافة التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.



وأكد على استمرار المبادرة بمدينة أبو رديس بوديان الجوفة وسهب خلال أيام الأربعاء والخميس، وأيام الجمعة والسبت المقبلين بأودية الطرفة والسعال.