الاتحاد الإفريقي يدعو لوقف غير مشروط لإطلاق النار في تيجراي

دعا رئيس الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، اليوم الأحد، أطراف الصراع المستمر منذ عامين في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا إلى تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط والاتفاق على عقد محادثات سلام مباشرة.



وحث فقي الطرفين (الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي) على الالتزام مجددا بالحوار وفقا لاتفاقهما على إجراء محادثات مباشرة في جنوب إفريقيا" ينظمها الاتحاد ويدعمها المجتمع الدولي، مؤكدا أنه يتابع أخبار العنف المتصاعد في تيجراي بقلق بالغ.



وقال الاتحاد الأفريقي في بيان "يدعو رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقوة إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، واستئناف الخدمات الإنسانية"، وفقاً لوكالة "رويترز".



ولم يعلق المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو ولا المتحدث العسكري الكولونيل جيتنيت أداني ولا رضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ولا بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء على الأمر حتى مثول الجريدة للطبع. ولم يستجب جيتاتشيو رضا المتحدث باسم قوات تيجراي أيضا لطلبات بالتعليق.



بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس السبت، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في تيجراي وجدد دعمه الكامل لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، معربا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد القتال في تيجراي، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المدنيين العزل الذين يتم استهدافهم في ظل وضع إنساني مترد.



وأكد جوتيريش في بيان، من جديد استعداد الأمم المتحدة لدعم الاستئناف العاجل للمحادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا الصراع الكارثي.



وتأجلت محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي كانت مقترحة في وقت سابق الشهر الجاري لأسباب لوجستية.