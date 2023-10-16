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أعداد جريدة الشروق
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رش ألوان علم فلسطين على نصب تذكاري لضحايا النازية في ألمانيا

زاربروكن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 11:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 11:06 ص

قام مجهولون برش ألوان العلم الفلسطيني على نصب تذكاري يخلد ذكرى ضحايا النازية في وسط مدينة زاربروكن الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة في زاربروكن، صباح اليوم الاثنين، إن الشرطة تولت القضية، كما ستشارك أجهزة أمن الدولة في التحقيق.

وبحسب البيانات، تم رش ألوان العلم على نصب مقام على هضبة أمام قلعة زاربروكن.

ويحمل النصب، الموضوع على نهاية درج حجري، نقشا يخلد ذكرى ضحايا الفاشية.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة، فقد تم اكتشاف ألوان العلم الفلسطيني على النصب مساء أمس الأحد.

وذكر المتحدث، أن رجلا أبلغ الشرطة مساء أمس بوجود ألوان علمين فلسطينيين مرشوشة في محطة للحافلات في منطقة نيونكيرشن، وبدأت الشرطة أيضا التحقيق في هذه الواقعة.

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