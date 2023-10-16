إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

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أعضاء الكنيست يتوجهون لملجأ بعد إطلاق رشقة صاروخية كثيفة باتجاه القدس وتل أبيب. pic.twitter.com/eUU9Jx6BWN
— جريدة القدس (@alqudsnewspaper) October 16, 2023
أعضاء الكنيست يتوجهون لملجأ بعد إطلاق رشقة صاروخية كثيفة باتجاه القدس وتل أبيب. pic.twitter.com/eUU9Jx6BWN