إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أخلى أعضاء البرلمان الإسرائيلي، منذ قليل، قاعة الكينست متوجهين إلى ملجأ، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب والقدس. ووفقا لفيديوهات مصورة تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية وعبرية، فر أعضاء الكنيست فور سماع دوي الصفارات بعد توجيه المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب.

وحضر جلسة الكنيست كلا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث حذر الأخير خلالها إيران وحزب الله اللبناني من تصعيد الحرب على الجبهة الشمالية. من جهتها، تبنت كتائب القسام "الذراع العسكري لحركة حماس"، استهداف تل أبيب برشقات صاروخية.