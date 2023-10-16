 إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب - بوابة الشروق
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إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

آية صلاح
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 5:39 م | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 5:39 م
أخلى أعضاء البرلمان الإسرائيلي، منذ قليل، قاعة الكينست متوجهين إلى ملجأ، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب والقدس. ووفقا لفيديوهات مصورة تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية وعبرية، فر أعضاء الكنيست فور سماع دوي الصفارات بعد توجيه المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب.
وحضر جلسة الكنيست كلا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث حذر الأخير خلالها إيران وحزب الله اللبناني من تصعيد الحرب على الجبهة الشمالية. من جهتها، تبنت كتائب القسام "الذراع العسكري لحركة حماس"، استهداف تل أبيب برشقات صاروخية.
ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 2808 وإصابة 10950 فلسطيني، وفق بيانات رسمية. ويعاني سكان قطاع غزة، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006. https://twitter.com/KhalilAsslan/status/1713917726849208622

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