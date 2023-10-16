البرلمان الروسي يمهد الطريق لاختبار نووي محتمل

يستعد البرلمان الروسي للتصويت على مشروع قانون يسمح بالانسحاب من معاهدة دولية رئيسية تحظر اختبار الأسلحة النووية، حسبما قال نواب في موسكو اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يطرح القانون للتصويت في الدوما غدا الثلاثاء في القراءة الأولى من ثلاث قراءات ستؤدي إلى انسحاب روسيا من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ومن المقرر إجراء القراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع الجاري أيضا.

وفي حين أن روسيا صدقت على المعاهدة، لم توقع عليها الولايات المتحدة، ولم تدخل المعاهدة في حيز التنفيذ. قال الرئيس الروسي فلاديمير إن موسكو يجب أن تكون في وضع يسمح لها بإجراء اختبارات، مثل الولايات المتحدة.

وقد أوضحت روسيا أنها لن تجري اختبارات إلا إذا قامت الولايات المتحدة بذلك.

وقد أجرت روسيا بشكل متكرر اختبارات لأسلحة عابرة للقارات قادرة على حمل أسلحة نووية ولكن بدون رؤوس حربية نووية. وقد انسحبت كذلك من عدد من معاهدات نزع السلاح.