بايدن: احتلال إسرائيل لغزة سيكون خطأ كبيرا

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، فكرة احتلال إسرائيل لغزة، قائلا "أعتقد أن ذلك سوف يكون خطأ كبيرا".

وأضاف بايدن في حوار أجراه برنامج "60 دقيقة"، تم بثه أمس الأحد: "هناك حاجة لأن يكون هناك مسار من أجل إقامة دولة فلسطينية"، ذاكرا أنه لا يتوقع قبول إسرائيل لهذا الخيار في أي وقت في القريب العاجل.

وتابع: "ليس الآن. ليس الآن. ليس الآن، ولكني أعتقد أن إسرائيل تدرك أن قطاعا كبيرا من الشعب الفلسطيني لا يتبنى نفس آراء حماس وحزب الله".

وشدد بايدن، على أهمية أن يعاد إلى الوطن العدد غير المعلوم من الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة، التي يُعتقد أنها تواجه غزوا بريا وشيكا من جانب القوات الاسرائيلية.

وأكد بايدن التزام أمريكا بمساعدة إسرائيل في حربها ضد حماس، موضحا أنه لا يعتقد أنه سوف تكون هناك حاجة للجنود الأمريكيين.

وأوضح بايدن، أن حل الدولتين أمر ممكن حتى في ظل أسوأ موجة عنف في الصراع القائم منذ أعوام طويلة.