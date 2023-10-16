الأمم المتحدة: نزوح حوالي مليون فلسطيني من شمال غزة حتى الآن

قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، إن حوالي مليون شخص نزح من شمال قطاع غزة الساحلي إلى جنوبه قبل اجتياح بري متوقع للقوات الإسرائيلية.

وأضاف جريفيث، اليوم الاثنين، أن "اهتماماتي الرئيسية الآن.. هي إدخال مساعدات إلى غزة".

وأوضح ـن من الأهمية بمكان مساعدة النازحين، إضافة إلى أولئك الموجودين بالفعل في جنوب غزة. "لأنهم لا يريدون الخروج من غزة".

ويعتزم جريفيث التوجه إلى القاهرة، غدا الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين المصريين بشأن فتح الحدود الجنوبية مع غزة لإدخال مساعدات.

وقال إن الأمم المتحدة منخرطة "على مدار الساعة" في مفاوضات مع إسرائيل بشأن إدخال المساعدات. وقال إن رسالته الرئيسية هي أن "الأمر عاجل" فيما يتعلق بسوء وضع الإمدادات بشكل متزايد في قطاع غزة.