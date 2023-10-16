كولر يطلب التعاقد مع الجوكر

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، من إدارة التعاقدات بالنادي، حسم صفقة عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وطالب كولر من إدارة النادي بضرورة التعاقد مع عمر كمال نظرا لامكانياته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز حيث وصفه باللاعب " الجوكر" وهو ما يعزز دوره مع الفريق خلال الفترة المقبلة والتي تشهد التواجد في أكثر من بطولة ينافس عليها الفريق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد والده في تصريحات تلفزيونية بالامس انتماء اللاعب للاهلي والذي أبدى رغبة ان يتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.