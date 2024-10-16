الكرملين ينتقد خطة زيلينسكي للنصر بوصفها إملاءات أمريكية

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انتقد الكرملين اليوم الأربعاء "خطة النصر" التي أعلنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب مع روسيا واعتبر أنها إملاءات من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف إن الخطة كشفت عن رغبة واشنطن في أن تقاتل كييف ضد روسيا "حتى آخر أوكراني".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيسكوف قوله إنه لم يشاهد زيلينسكي يظهر في البرلمان الأوكراني.

وقال المتحدث إن نهاية الصراع ستكون ممكنة فقط إذا اعترفت أوكرانيا بما وصفه بأنه عدم وجود أفق لديها.

وقدم زيلينسكي خطة النصر للمشرعين الأوكرانيين اليوم الأربعاء، مطالبا بالانضمام الفوري إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبأن يسمح الشركاء الغربيون لبلاده باستخدام أسلحة طويلة المدى ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية.