مصرع شاب سقط فى بئر مياه بالشرقية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقا على خلفية سقوطه في بئر مياه داخل مزرعة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جرى انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شاب يدعى ماهر18 عاما مقيم المنيا، جثة هادة جرى التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من المعلومات الأولية، حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر سقوطه أثناء العمل في بئر مياه داخل مزرعة بناحية طريق سيكم بمركز بلبيس، فيما تم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.