الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التحقيق في الغارة الإسرائيلية المميتة على شمالى لبنان

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء إنه يجب إجراء تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى سكني في شمالى لبنان والتي أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل.

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بعد يوم من الغارة، مع استمرار عمال الإنقاذ في البحث بين الأنقاض وعثورهم على المزيد من الجثث والأشلاء: "لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بقوانين الحرب". وقال لورنس إن الأمم المتحدة تلقت تقارير موثوقة تفيد بوجود أكثر من عشرة أشخاص من النساء والأطفال بين القتلى.

وذكر الجيش الإسرائيلي إنه "قصف هدفا تابعا لمنظمة حزب الله الإرهابية" وإنه سينظر في التقارير التي أفادت بمقتل مدنيين.

يذكر أن المبنى السكني الذي أصيب في الغارة الجوية يقع في قرية "إيطو" الصغيرة في وسط المنطقة المسيحية وبعيدا عن مناطق نفوذ حزب الله الرئيسية في جنوب وشرق لبنان. وكانت الضربة بمثابة صدمة للسكان، وزادت من المخاوف من أن تقوم إسرائيل بتوسيع هجومها بشكل أعمق داخل لبنان.