واردات أجزاء السيارات تسجل 79.09 مليون دولار خلال يوليو الماضي

ارتفعت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب بنسبة 60.2%، خلال أول 7 شهور من العام الحالي 2024، لتسجل نحو 1.503 مليار دولار، مقابل 938.14 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2023، بزيادة 565.79 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

وبحسب النشرة، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، تراجعت قيمة الواردات المصرية من السيارات الملاكي خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 26.8%، لتسجل نحو 170.4 مليون دولار، مقابل 232.7 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بانخفاض 62.27 مليون دولار.

وارتفعت واردات مصر من السيارات بنسبة 16.1% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، لتصل إلى 25 ألفا و172 سيارة، مقابل 21 ألفا و685 سيارة فى الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب تقرير سابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

ووفقا لنشرة "المركزي للإحصاء"، سجلت قيمة واردات مصر من أجزاء السيارات خلال شهر يوليو الماضي، ارتفاعا بنسبة 56.5% لتصل إلى 79.09 مليون دولار، مقابل 50.52 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى، بزيادة 28.57 مليون دولار.

فيما تراجعت قيمة واردات مصر من أجزاء السيارات خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، بنسبة 29.1% لتصل إلى 450.07 مليون دولار، مقابل 348.43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 101.64 مليون دولار.

وخلال شهر يوليو الماضي، انخفضت واردات مصر من سيارات نقل البضائع، بنسبة 16.2% لتسجل 18.73 مليون دولار، مقارنة بـ 22.35 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع 3.62 مليون دولار.

فيما زادت واردات السيارات للاستخدامات الخاصة بنسبة 30.2% لتسجل 8.87 مليون دولار، مقابل 6.81 ملايين دولار، بزيادة 2.06 مليون دولار، وقفزت قيمة الواردات من الجرارات وحدات كاملة بنسبة 328.5% لتسجل 39 مليون دولار، مقابل 9.1 مليون دولار، بقيمة ارتفاع 29.9 مليون دولار.

وخلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي، صعدت واردات الأتوبيسات والميكروباص والميني باص لتسجل 106.4 مليون دولار، مقارنة بـ 7.3 مليون دولار، بارتفاع 99.1 مليون دولار.

وارتفعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع، بنسبة 5.8% لتسجل 107.26 مليون دولار، مقارنة بـ101.31 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 5.95 مليون دولار.

كما صعدت قيمة الواردات من الجرارات وحدات كاملة خلال الفترة بنسبة 134.3% لتسجل 167.11 مليون دولار، مقابل 68.67 مليون دولار، بارتفاع 98.44 مليون دولار.

وزادت واردات السيارات للاستخدامات الخاصة بنسبة 7% لتسجل 36.5 مليون دولار، مقابل 34.1 مليون دولار، بارتفاع 2.4 مليون دولار.

وعانى قطاع السيارات في مصر خلال العامين الأخيرين من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق المحلية بحوالي 5 أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، على مرحلتين بدأت الأولى في نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة في منتصف مايو الماضي كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار، والمرحلة الثانية تم انتهاؤها مطلع مايو الجاري.