معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يفتح أبوابه للزوار التجاريين

يفتح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب- وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم - أبوابه للزوار التجاريين صباح اليوم الأربعاء.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من ألف كاتب ومتحدث في 650 فعالية على 15 منصة. وتعرض أكثر من 4 آلاف جهة عرض إصداراتها الجديدة. وسيكون المعرض مفتوحا للجمهور اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع أن يركز المعرض على مناقشات سياسية، خاصة مع كُتّاب من إيطاليا، ضيفة شرف المعرض.

وقبل الافتتاح، كان هناك صراع مفتوح بين كتاب إيطاليين وممثلين عن الحكومة اليمينية في روما. واتهمت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني باستبعاد أصوات غير مؤيدة لحكومتها أو منتقدة لها من معرض الكتاب.

ويختتم المعرض فعالياته يوم الأحد المقبل بتسليم جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية للمؤرخة الأمريكية آن أبلباوم.