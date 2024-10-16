معاً لحماية أولادنا: لقاء توعوي في المنيا لمكافحة مخاطر الزواج المبكر

نظمت مبادرة "معاً لحماية أولادنا" بالتعاون مع فريق "صناع الأمل" مساء اليوم الثلاثاء لقاءً توعوياً في قرية بني أحمد الشرقية بمركز المنيا، بهدف توعية الشباب المقبلين على الزواج بمخاطر الزواج المبكر.

شهد اللقاء حضور كل من محمد علي عبد المنعم، مؤسس المبادرة، والناشط السياسي والحقوقي علي عبد المنعم، والدكتور علاء نصر، المحاضر في الشريعة الإسلامية. كما شارك في الفعالية الشيخ خاطر قطب، موجه عام بمنطقة وعظ المنيا وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والشيخ كريم مصطفى، القارئ والمبتهل، والمستشارة دعاء شلقامي، والدكتورة ريهام يحيى من المجلس القومي للمرأة، والإعلامية هدى إسماعيل، وأندرو بلاطي، المرشح البرلماني السابق، ومصطفى سمير، عضو مجلس إدارة مركز شباب بني أحمد.



وأكد أعضاء المجلس القومي للمرأة أن هذه الفعالية تهدف إلى توعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر، وتقديم نصائح استرشادية للشباب لبناء حياة زوجية سعيدة.

وأعرب محمد علي عبد المنعم، مؤسس المبادرة، عن أهمية استئناف المبادرة لأنشطتها الثقافية، مشيراً إلى أن الفعالية تهدف إلى تعزيز الوعي بين الشباب وأسرهم.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المبادرة المستمرة لاستهداف القرى والمراكز في محافظة المنيا، حيث تسعى إلى نشر الوعي حول القضايا الاجتماعية الهامة، وخاصة الزواج المبكر، وقد تم التحضير للفعالية بعناية.

وأشار مؤسس المبادرة إلى أن هذا العمل يأتي ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي الاجتماعي بين المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز الثقافة المدنية والوعي بحقوق الإنسان من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية في مختلف المراكز.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتسعى المبادرة من خلال هذه الجهود إلى التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.