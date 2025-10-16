رئيس تونس: الشعب سيظل سدا منيعا أمام كل من يحاول التطاول على الدولة

- الرئيس قيس سعيد يلتقي عددا من القيادات العسكرية العليا على هامش فعاليات ذكرى الجلاء

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إن شعب بلاده "سيظل سدا منيعا أمام كل من يحاول التطاول على الدولة".

جاء ذلك في كلمة لسعيّد، خلال إشرافه على موكب إحياء الذكرى 62 لعيد الجلاء بروضة الشهداء ببنزرت (شمال).

ويتزامن 15 أكتوبر من كل عام في تونس، مع ذكرى جلاء اآخر جندي فرنسي عن البلاد، إثر استعمار دام 75 سنة من 1881م إلى 1956م.

وقال سعيد، في مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة التونسية على منصة شركة "فيسبوك" الأمريكية، إن "الشعب التونسي سيظلّ سدا منيعا أمام كل من يحاول التطاول على الدولة"، دون تسمية شخصيات أو جهات بعينها.

وأوضح أن "العمل متواصل من أجل تحرير البلاد من كل ما يعيق تقدمها، حتى تبقى تونس دائماً سيدة في وطنها".

وشدد سعيد، خلال لقاء جمعه بعدد من القيادات العسكرية العليا، على هامش فعاليات ذكرى الجلاء، على أن "بناء تونس الجديدة سيكون وفاء لتضحيات الشهداء والجرحى"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف أن "أبطال تونس الذين بذلوا دماءهم من أجلها لن يُنسوا".

وأكد سعيد، أن "الدولة التونسية ستواصل رفع التحديات بروح الجندي المقاتل الذي يدافع عن وطنه".

ومضى قائلا: "سنحمي بلادنا بكل إرادتنا وكل قوانا، مع شعبنا وكل الوطنيين الأحرار الذين يفدون الوطن بكل ما يملكون".