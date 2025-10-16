نائب محافظ القاهرة: رصف بعض شوارع الأميرية وتجديد الصرف الصحي

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المشروعات الجاري تنفيذها بحى الأميرية، لتحقيق خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف المتكاملة بشارع الأزهار المتفرع من شارع درويش العربي ومتفرعاتة حيث جاري وضع وتركيب بلاط انترلوك بعد الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي.

وأشار فوزى، اليوم الخميس، إلى الإنتهاء من أعمال الرصف بعدد من الشوارع المستهدفة بالخطة وجاري العمل على قدم وساق فى تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة باقي الشوارع، وذلك للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة والتى تستهدف رضاء المواطنين، موجهاً بضرورة تضافر الجهود والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لأعمال الرصف.



وأكد نائب المحافظ على متابعته المستمرة وتواجده الميداني للوقوف على حجم الأعمال وتذليل كافة المعوقات بالمشروعات المخطط تنفيذها لتحقيق المستهدف منها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.