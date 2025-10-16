أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بمساحة إجمالية بلغت 1300 متر، وذلك بمركز الرياض، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ أن حملات الإزالة تتم بشكل مكثف ومتتالٍ في جميع المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإزالة التعديات حتى سطح الأرض، وتطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على هيبة الدولة وصونًا للرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.

وأشار عبد المعطي إلى الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، من خلال منظومة المتغيرات المكانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون بحق المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات المعنية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة التصدي بكل حزم لأي تعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو نهر النيل، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفة يتم رصدها، مع مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة.

كما وجه بمتابعة تقارير وحدة المتغيرات المكانية، وتفعيل دور اللجان المعنية بالتعاون مع مديرية الزراعة، مشددًا على محاسبة أي تقاعس أو إهمال في تنفيذ قرارات الإزالة أو التعامل مع المخالفات.