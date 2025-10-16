المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لحماية البرغوثي والأسرى من الاعتداءات الإسرائيلية

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لحماية الأسير مروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ظل ما وصفه بـ"تدهور خطير في أوضاعهم الصحية والمعيشية".

وقال فتوح، في بيان صحفي اليوم، إن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لأساليب تعذيب ممنهجة تصل إلى حد القتل البطيء، معتبرا أن ما يجري يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وحذر فتوح، من أن الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها مروان البرغوثي بما في ذلك الضرب والعزل الانفرادي الذي أدى إلى كسور في أضلاعه وفقدانه الوعي، تمثل عملية اغتيال بطيء، داعيا إلى تحرك دولي فوري لوقف ما أسماه بـ"الجرائم الممنهجة داخل السجون".

وأشار فتوح، إلى أن حكومة اليمين في إسرائيل وخصوصا الوزراء المتشددين مثل إيتمار بن غفير، تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى، مؤكدا أن السياسات المتبعة تهدف إلى "كسر إرادة المعتقلين وإضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه مدن الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا جديدا تمثل في حملات دهم واعتقال واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.

ففي مدينة جنين شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، خمسة شبان بينهم أربعة بعد محاصرة منزل في الحي الشرقي للمدينة، وإطلاق النار تجاهه، وفق ما أفادت به مصادر محلية، كما جرى اعتقال شاب خامس من حي الخروبة خلال مداهمات متفرقة.

وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، اعتقلت قوات إسرائيلية فجر اليوم شقيقين بعد اقتحام منزلهما وتفتيشه، وأغلقت مداخل القرية بالسواتر الترابية.

وقال رئيس المجلس القروي موفق عبيد، إن قوات الاحتلال داهمت منازل عدة وحول بعضها إلى نقاط عسكرية مؤقتة، فيما رافقتها جرافة أغلقت طرقا فرعية.

وفي الوقت ذاته، أفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين ألحقوا أضرارا بمعدات زراعية ومركبات تعود لفلسطينيين في محيط القرية، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، في حوادث متكررة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصاعدا في عمليات الاقتحام والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية، بالتوازي مع استمرار التوتر السياسي والإنساني الناتج عن الحرب الأخيرة في قطاع غزة.