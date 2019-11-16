السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بالاعتداء على مصور في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 3 متهمين بالاعتداء على مصور في ناهيا بالجيزة، لخلافات مالية، بالسجن حضوريًا 10 سنوات للمتهم الثاني، وغيابيًا للمتهمين الأول والثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين عبدالناصر محمد، ومحمد عادل محمد، وسكرتارية خالد شعبان.

وتعود الواقعة إلى عام 2018، عندما اعتدى المتهمين "أحمد م." و"مبارك ح." و"أحمد م." على المجني عليه "كريم خ." بقرية ناهيا التابعة لمحافظة الجيزة، داخل الاستوديو الخاص به، واستخدموا في ذلك أسلحة نارية (بندقية آلية، وخرطوش)؛ مما تسبب في ترويعه وشل مقاومته، إضافة إلى تدميرهم بعض ممتلكاته.

ووجهت نيابة شمال الجيزة الكلية للمتهمين في القضية رقم 689 لسنة 2019، اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر، وترويع مواطن في الأحوال التي يعاقب عليها القانون.