ضبط 150 قاروصة سجائر مهربة بجمارك بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد، برئاسة علاء السيد، بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين لمنفذ الجميل الجمركي، تم الاشتباه في "م. ع. ع. ع" قائد السيارة "ع ب أ 9771"، وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة، مكونة من السيد طلعت مدير الوردية، والسيد عبد الحليم وأحمد يوسف مأموري الحركة، وطارق أبو زيد رئيس الإجراءات.



وتبين وجود 150 قاروصة سجائر ماركة "مارلبورو" وماركة "إل إم"، وماركات أخرى، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وبلغت القيمة الجمركية 55 ألفًا و300 جنيه، كما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 110 آلاف و600 جنيه.



وقرر علاء السيد، مدير عام منافذ بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 27401 لسنة 2020، والتحفظ على المضبوطات.



يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفي رئيس قطاع المنطقة الشرقية الجمركية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب.