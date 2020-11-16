 المفوضية الأوروبية توقع اتفاقا مع شركة كيورفاك لشراء لقاح محتمل لكورونا - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية توقع اتفاقا مع شركة كيورفاك لشراء لقاح محتمل لكورونا

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
بروكسل - د ب أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 7:24 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 7:24 م
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أن المفوضية ستسمح بتوقيع اتفاق مع شركة "كيورفاك" الألمانية للأدوية الحيوية لشراء ما يصل إلى 405 ملايين جرعة لقاح لفيروس كورونا إذا ثبت أنها آمنة وفعالة.

وقالت في بيان إن "فيروس كورونا يستمر في الانتشار بسرعة في أنحاء أوروبا.. نحن بحاجة إلى لقاح آمن وفعال لإنهاء هذا الوباء".

وأضافت أن المفوضية وبنك الاستثمار الأوروبي قدما بالفعل تمويلا للشركة في وقت سابق من العام الجاري.

وهذا هو العقد الخامس الذي تفاوضت عليه المفوضية الأوروبية.

كما تجري المفوضية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي تتفاوض بالنيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، محادثات مع شركة موديرنا للأدوية.

وأضافت فون دير لاين "نأمل في الانتهاء من العقد قريبا".

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