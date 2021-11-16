مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تلتقي مريم المهدي في الخرطوم

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التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي فيي، مع الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية في حكومة حمدوك؛ لإظهار الدعم الأمريكي لحكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وتجري مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الإفريقية مولي فيي، زيارة للسودان في الفترة من 14-16 نوفمبر الحالي لدعم التحول الديمقراطي للسودان.

وتلتقي المسئولة الأمريكية أثناء تواجدها في السودان بالعديد من المسئولين السودانيين والقوى السياسية وأعضاء المجتمع المدني لمساعدة السودان على تخطي الأزمة السياسية.