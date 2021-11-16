مدبولى يكلف بسرعة إخلاء منطقة شمال الحرفيين وعزبة أبوقرن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بالقاهرة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.



وكلّف مدبولي، خلال الاجتماع، بسرعة إخلاء الأراضي بمنطقة شمال الحرفيين من الإشغالات القائمة؛ استعداداً لتنفيذ المشروعات الخدمية عليها، خاصة مشروع "المجمع الحرفي".



كما وجّه مدبولي، بسرعة إخلاء عزبة "أبو قرن"، ونقل ساكنيها إلى المشروعات السكنية الجاهزة المؤثثة، قائلاً: "أريد تاريخاً واضحاً لإخلاء المنطقة بالكامل، وإعادة تسكين أهالينا هناك في الوحدات الجديدة"، مؤكداً ضرورة سرعة تسليم الوحدات لمستحقيها.



من جهته، أكد محافظ القاهرة، إخلاء أكثر من 40 فداناً من إجمالي 60 فداناً، بمنطقة شمال الحرفيين، لتنفيذ مشروع المجمع الحرفي، ويتم حالياً استكمال إخلاء المنطقة وتسليم التعويضات للمستحقين.



وأشار المحافظ، إلى إخلاء 812 عقاراً بعزبة أبو قرن، من أصل 1412 عقارا مستهدف إخلاؤها، ضمن مخطط التطوير، ويتم استكمال عملية الإخلاء، ذاكرا أن كل عقار يتم إعادة تسكين من يقطنونه يتم إخلاؤه على الفور وإزالته.



وخلال الاجتماع، عرض المهندس خالد صديق الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ مشروع القاهرة التاريخية، مشيراً إلى إعداد دليل العملى المرجعي لتنفيذ الأعمال الاستشارية الخاصة بمخطط التطوير والرسومات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية بمحافظة القاهرة، مضيفا أنه عُقدت عدة جلسات لبدء الحوار المجتمعي لتوضيح خطة الدولة لإعادة إحياء وتوظيف القاهرة التاريخية في حضور الجهات المشاركة بالمشروع، ويتم التفاوض مع ملاك الأراضي الفضاء والأراضي الخربة، لبدء الازالة وتنفيذ المخطط المقترح، مع حصر رغبات التعويض.



كما عرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية خلال الاجتماع موقف أعمال تنفيذ المجمع الحرفي بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر، موضحاً أن المجمع سيشكل تجمعاً حرفياً لنقل الحرف غير المتوافقة عمرانيا بالقاهرة التاريخية وتم اختيار منطقة شمال الحرفيين لتنفيذه، كما تم إعداد تصور معماري للمنطقة الحرفية على مساحة ٦٠ فدانا، ويتم حالياً استكمال الإجراءات لبدء التنفيذ.