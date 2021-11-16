 الليلة.. الفريق مبتكر لقاح كوفي فاكس يوضح خطوات بدء التجارب السريرية على قناة ETC - بوابة الشروق
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الليلة.. الفريق مبتكر لقاح كوفي فاكس يوضح خطوات بدء التجارب السريرية على قناة ETC


نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 4:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 4:18 م

تستضيف الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث عبر شاشة "ETC"، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ٨مساء، الفريق البحثي مبتكر اللقاح المصري لكورونا "كوفي فاكس" في أول ظهور إعلامي بعد بدء إجراء التجارب السريرية.

وتناقش إنجي أنور الخطوات المتبعة لحماية المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا والإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء فترة العزل الصحي من قلب استديو برنامج "مصر جديدة"، مع كل من محمد أحمد علي رئيس الفريق البحثي مبتكر اللقاح المصري لكورونا، والدكتور أسامة عزمي الباحث الرئيسي في الدراسات الإكلينيكية للقاح، والدكتور مروان عبدالباسط باحث في الدراسات ما قبل السريرية على اللقاح.

يذكر أن برنامج "مصر جديدة" يذاع يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء، حتى الساعة العاشرة مساء على قناة "ETC".

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