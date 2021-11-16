الجزائر تتأهل للمرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم بعد التعادل مع بوركينا

تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى الدور النهائي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعد تعادله مع ضيفه منتخب بوركينا فاسو 2 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة 21، وتعادل منتخب بوركينا فاسو عن طريق زكريا سانوجو في الدقيقة 37 ثم سجل سفيان فيجولي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة 68 إلا أن إيوسوفو دايو سجل الهدف الثاني لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني.