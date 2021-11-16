الزمالك: لا جديد في تجديد بن شرقي والشرط الجزائي هو الأزمة

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قال حسين السيد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن أزمة تجديد أشرف بن شرقي ليس بها أى جديد خلال الفترة الحالية.

وقال حسين السيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" مفيش جديد بشأن أشرف بن شرقي".

وأضاف:" أزمة بن شرقي تتلخص فى الشرط الجزائي ونتمني حل ذلك خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "أشرف بن شرقي أبلغ إدارة الزمالك الحالية بأنه لن يلعب في مصر إلا لنادي الزمالك".

وعن موقف مشاركة شياكابالا في المباريات بسبب إيقافه ، أكد أنهم لم يحصلوا على موافقة حتى الآن بشأن مشاركة اللاعب.

وأتم: "شيكابالا لن يشارك مع الفريق قبل الحصول على مستند رسمي يفيد بصحة موقفه".