سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، مساء الثلاثاء، إن الغارات الإسرائيلية التي أصابت المستشفى الأوروبي في خان يونس كانت تستهدف القيادي في حركة حماس الفلسطينية، محمد السنوار.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "قبل وقت قصير، شن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك هجوما دقيقا استهدف عناصر من حماس كانوا داخل مجمع للقيادة والسيطرة تم إنشاؤه ضمن بنية تحتية تحت الأرض تقع أسفل مستشفى الأوروبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة".

وقالت مصادر طبية إن الهجوم خلف عشرات الشهداء و الجرحى.

كما أفادت مصادر موقع "والا" الإسرائيلي بأن "الهجوم على المستشفى الأوروبي كان محاولة لاغتيال محمد السنوار، وحتى الآن نتائج الهجوم غير معلومة".

ولا تزال الأنباء حول مصير محمد السنوار غير مؤكدة حتى اللحظة.

ومحمد السنوار، هو شقيق رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، الذي اغتالته إسرائيل في أكتوبر الماضي.