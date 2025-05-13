هل تستمر العاصفة الترابية والأمطار خلال الأيام المقبلة؟

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية منذ عدة أيام، ولاحظ الجميع هبوب رياح محملة بالأتربة، وتساقط أمطار على أماكن متفرقة خلال الساعات القليلة الماضية، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وكانت قد أشارت الأرصاد الجوية إلى أن نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد، مع فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وفرص ضعيفة جدًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

هل تستمر حالة الطقس هذه خلال الأيام المقبلة؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، حيث تبدأ موجة حارة جديدة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 6 و7 درجات مئوية، وتستمر هذه الموجة الحارة حتى يومي السبت والأحد، كما توقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، وذلك خلال الستة أيام المقبلة حتى ١٨ مايو من هذا العام.

السبب وراء تلك الحالة من التقلبات الجوية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن ما تشهده بعض المناطق من أتربة مُثارة هو نتيجة نشاط الرياح السطحية، خاصة على المناطق المكشوفة وشمال الصعيد، وهو أمر طبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت أن صور الأقمار الصناعية تُظهر وجود غطاء سحابي على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بشكل متقطع، كما أشارت إلى أن الرياح النشطة قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خصوصًا في الطرق الصحراوية والمفتوحة.

كما فسرت السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بأنه نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يترافق مع كتل هوائية صحراوية.

وتنتج العاصفة الترابية عن ارتفاع نشاط الرياح في بعض المناطق مما يعرض حركة المرور لبعض الصعوبات، لذا يُنصح بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات الأرصاد الجوية لتفادي أي مخاطر محتملة.

إجراءات السلامة للتعامل مع العواصف والأتربة وتقلبات المناخ

تجنب الاقتراب من الأشجار والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية خلال فترات نشاط الرياح.

عدم ملامسة أعمدة الإنارة لتجنب الصدمات الكهربائية.

الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف للحفاظ على الأمان.

التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار والعواصف الترابية.

عند القيادة، يجب القيادة بحذر، تخفيف السرعة، إضاءة الكشافات، وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

ارتداء الكمامات عند الخروج، خاصة لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية.