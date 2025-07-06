المغرب يقتنص تعادلا متأخرا أمام زامبيا في افتتاح أمم أفريقيا للسيدات

في مباراة مثيرة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، تعادل منتخب المغرب 2 / 2 مع نظيره الزامبي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات.
وجرت المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى في البطولة القارية، المقامة حاليا على الملاعب المغربية، التي تضم أيضا منتخبي الكونغو الديمقراطية والسنغال.
وتقدم منتخب زامبيا بهدف في الثواني الأولى عن طريق باربرا باندا، لكن ابتسام الجريدي أحرزت هدف التعادل لمنتخب المغرب في الدقيقة 12 من ركلة جزاء.
وسرعان ما أعادت راشيل كوندانانجي التقدم لمنتخب زامبيا، عقب تسجيلها الهدف الثاني في الدقيقة 27، غير أن غزلان الشباك منحت التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 87، ليحصل المنتخبان على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة.