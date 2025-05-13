إحالة أوراق المتهمة بقتل صغيرة لسرقة قرطها الذهي بالفيوم لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، بإحالة أوراق المتهمة "جيهان .ر. أ "،31 سنة - ربة منزل، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وذلك لإدانتها بقتل الطفلة "سما"، 4 سنوات، مقيمة بقرية ابجيح بمركز الفيوم، وحددت جلسة دور الانعقاد في الأول من شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنتِ الأجهزة الأمنية في شهر يوليو من العام الماضي من كشف غموض العثور على جثة طفلة ملقاة داخل جوال ملقى أمام منزل أسرتها بقرية ابجيج بدائرة مركز الفيوم.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة الفيوم قيام ربة منزل تُدعى «ج .م ،38 سنة » بخطف الطفلة من أمام منزل أسرتها وقتلها لسرقة قرطها الذهبي، ثم وضعتها داخل جوال وألقتها أمام منزل الأسرة.

تم ضبط المتهمة، وخلال التحقيقات اعترفت بقتل الطفلة، مؤكدة أنها قامت بخنقها وسرقة قِرطها الذهبى ووضعها في جوال وإلقائها أمام منزل والدها، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة.