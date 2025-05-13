مي فاروق تعلن إحياء حفل بدار الأوبرا مطلع يونيو المقبل

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أعلنت المطربة مي فاروق، عن إحيائها حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية يوم ١ يونيو المقبل.

وكتبت مي: "هستناكم علشان وحشتوني.. وهنغني كل جديد".

ومن المقرر أن تؤدي مي مجموعة من أغنيات أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، فضلا عن أداء مجموعة من أغانيها الجديدة التي حققت نجاحات الفترة الماضية.

وتراوحت اسعار تذاكر الحفل الغنائي بين ٧٥٠ جنيها لأقل فئة، مرورا بالفئة الثالثة التي بلغ سعر تذكرتها ١٥٠٠ جنيه ثم الفئة الثانية التي بلغ سعرها ٢٠٠٠ جنيها وأخيرا أعلى فئة وتسمى "أوركسترا"، والتي يبلغ سعرها ٢٥٠٠ جنيه.