تصدر القرش الحوتي العناوين بعد رصده عند سواحل مدينة دهب، إذ تملك تلك الكائنات شعبية واسعة لضخامة حجمها كأكبر سمكة حية على وجه الأرض، ولطبعها الاستثنائي كأحد القروش الأليفة، ويتسابق هواة الحياة البحرية في تتبع تحركات أسماك القرش الحوتية لتصويرها والغوص معها في مناطق انتشارها مثل البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي.

وتسرد جريدة الشروق نبذة عن أسماك القرش الحوتية وأهم مميزاتها، وقد وردت معلومات عنها بمواقع مارين بيو وفِش بيس وكونسرفيشن فيسيولوجي.

أضخم سمكة

يهيمن القرش الحوتي على لقب أضخم الأسماك، حيث يتراوح طول الأفراد البالغة منه بين الـ٩ والـ٢١ مترًا، مع احتمال وجود أفراد أكبر حجمًا، ويبلغ القرش ذلك الحجم خلال نحو ٢٠ سنة، حيث يبدأ بطول ٤٠ سنتيمترًا عند الولادة، لينمو ببطء حتى يصبح على قمة قائمة الأحجام في عالم البحار، ويحتاج القرش الحوتي لتناول ٢١ كيلوجرامًا يوميًا، والتي تكفي لوزنه المقدر بـ١٣ طنًا.

من الفرع الأليف بعائلة القروش

تشتهر عائلة القروش بأنيابها الفتاكة وشراستها ومهارتها الفطرية بالصيد، ولكن قرش الحوت، بجانب نوعين آخرين من عائلة القروش، تخصصوا في أكل العوالق والقناديل، ويتم ذلك حين يفتح القرش فمه البالغ عرضه مترًا ونصف، ثم يستمر بالسباحة لتدخل العوالق التي تتم تصفيتها عبر مرشحات خاصة تطرد المياه وتبقي الطعام اللازم للقرش.

كيف نميز القرش الحوت

بجانب حجمه الضخم، يمكن تمييز القرش الحوت عن سائر القروش، إذ يوجد فمه أعلى وجهه بعكس بقية القروش، وفمه عريض يحوي ٣٠٠ صف من الأسنان الصغيرة، وعينا قرش الحوت ضيقتان، وجلده رمادي داكن يتحول إلى الأبيض المرقط عند منطقة البطن، وجلد القرش الحوتي غليظ، تبلغ سماكته ١٥ سنتيمترًا.

أسماك نسوية

يعد القرش الحوتي من بين الحيوانات التي تتفوق فيها الإناث على الذكور، حيث تبلغ متوسطات حجم الإناث ١٢ مترًا، والذكور ٩ أمتار، وتشكل الإناث بعض الأوقات جماعات ضخمة تخلو من وجود الذكور.

سمكة بخصائص ثورية

تملك القروش الحوتية صفات ثورية سعى العلم طويلًا لمنحها للبشر، ومنها أن القرش الحوتي يستطيع علاج الزعانف المبتورة، حيث تنمو له زعانف بديلة، وأما فيما يتعلق بالإنجاب، فإناث القرش الحوتي تستطيع حفظ الأجنة لفترة طويلة بشكل طبيعي لتقوم بولادتها حين يكون الوضع مناسبًا.

مهددة بالانقراض

تعاني القروش الحوتية من خطر التهديد بالانقراض، ويتواجد منها نحو ٢٠٠ ألف حول العالم، وتعد الأخطار البيئية من أشد أعدائها، حيث تؤثر على قدرة الإبصار وجمع الطعام لديها، كما إن طبيعة القرش الحوتي في أكل الكائنات الدقيقة تجعلها ضحية لتسمم لدائن البلاستيك المتزايدة في المياه.