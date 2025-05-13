وزير خارجية سوريا: رفع ترامب العقوبات عن بلادنا نقطة تحول محورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت سوريا، الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية رفع العقوبات الأميركيغة المفروضة على دمشق، معربة عن استعدادها لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لوكالة "رويترز"، إن دمشق ترحب بتصريحات ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات عن البلاد.

وأضاف الشيباني أن ترامب قادر على تحقيق اتفاق سلام تاريخي وتحقيق انتصار للمصالح الأمريكية في سوريا.

وتابع: "سوريا تنظر إلى إعلان ترامب بإيجابية كبيرة"، معتبراً أن الإعلان يشير إلى نقطة تحول محورية للشعب السوري بعد حرب مدمرة على مدى سنوات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب، إنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف ترامب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها.

كما كشف عن اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره السوري أسعد الشيباني.