منتخب الناشئين يخصص يومًا استشفائيًا للاعبين قبل نصف نهائي كأس الخليج

خصص الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة حسين عبد اللطيف، يومًا استشفائيًا للاعبين، اليوم، تضمن تدريبات في صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة، تحت إشراف الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي، وبمعاونة الدكتور محمد الششتاوي، استشاري التأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد ممدوح، أخصائي التدليك، بهدف تخفيف الإجهاد العضلي واستعادة اللاعبين جاهزيتهم البدنية، استعدادًا لمباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج للناشئين، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويحصل لاعبو المنتخب على راحة سلبية غدًا، على أن يستأنفوا استعداداتهم لمباراة نصف النهائي، التي لم يتحدد منافس المنتخب فيها بعد.

وحرص لاعبو المنتخب على دعم زميلهم ياسين تامر، مدافع الفريق، الذي تعرض للإصابة بشرخ في القدم خلال مباراة العراق، وسيغيب عن الملاعب فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب.

من جانبه، حرص الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة والمشرف على المنتخب، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين، مطالبًا الجميع بمواصلة تحقيق الانتصارات وتقديم أداء قوي، لتحقيق أقصى استفادة من المشاركة في البطولة.