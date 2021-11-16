البرهان يؤكد التزامه بإنجاح الانتقال الديمقراطي في السودان وصولا لانتخابات حرة

أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي فيي، على التمسك بالوثيقة الدستورية وإجراء حوار شامل مع كل القوى.

وأشار «البرهان» إلى التزامه بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة في يوليو عام 2023، مجددًا عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار بالسلطة في السودان.

من جانها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي على دعم واشنطن للتحول الديمقراطي بالسودان وإنجاح الفترة الانتقالية، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بدور الجيش السوداني إبان ثورة ديسمبر بانحيازه لتطلعات الشعب.