اتهمت الوزيرة البريطانية السابقة كارولين نوكس، 49 عامًا، ستانلي جونسون، والد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والبالغ 81 عاما، بالتحرش بها في عام 2003، زاعمة أنه لمس جزءا حساسا من جسدها خلال مؤتمر حزب المحافظين في بلاكبول، بينما كانت في أوائل الثلاثينيات من عمرها.

كانت كارولين، رئيسة لجنة المرأة والمساواة في ذلك الوقت مرشحة برلمانية محتملة، وقدمت هذا الاتهام خلال حلقة نقاش على قناة سكاي نيوز، لكن جونسون الأب رد عليها قائلا: "لا أتذكر كارولين نوكس على الإطلاق ولا رد، حظا سعيدا وشكرا".

لكن ما زاد الأمر سوءا هو عندما ادعت الصحافية البريطانية آيلبي ريا، أنها تأثرت أيضا بأفعال غير لائقة من جونسون، معبرة: "لقد لمسني ستانلي جونسون أيضًا في حفل أقيم في مؤتمر المحافظين في عام 2019، أنا ممتنة لكارولين لإفصاحها عن شيء لا ينبغي لأحد منا أن يتحمله، خاصة من والد رئيس الوزراء".

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن وزير الداخلية داميان هيندز، قال إنه سيتم إجراء تحقيق في المزاعم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تصوير جونسون الأب وهو لا يرتدي الكمامة، أثناء انتظاره على متن طائرة متجهة من دبي إلى لندن أمس الثلاثاء، حيث تم تصويره وهو يقف في طابور حول ركاب آخرين كانوا يرتدون أقنعة.