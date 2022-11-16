الجيش التشيكي يدعو لتقييم الحقائق عقب سقوط صاروخ على الأراضي البولندية

دعا رئيس أركان الجيش التشيكي، كاريل شيكا، إلى التحلي بالهدوء وانتظار مزيد من المعلومات وتقييم الحقائق بعناية، عقب سقوط صاروخ على الأراضي البولندية أمس.



وقال شيكا -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلها راديو براغ الدولي اليوم الأربعاء- إن الجيش التشيكي مستعد لدعم أي عمليات يقررها حلف شمال الأطلسي "ناتو" ردا على الأحداث الأخيرة.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، أن جمهورية التشيك تقف بقوة إلى جانب بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.



وكان شخصان قد لقيا مصرعهما في بولندا عقب سقوط صاروخ بالقرب من حدود البلاد مع أوكرانيا أمس، فيما استبعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.