الدفاع الروسية: ضرباتنا ضد أوكرانيا تبعد 35 كيلومترا من حدودها مع بولندا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن جميع الضربات التي وجهتها القوات المسلحة ضد الأراضي الأوكرانية كانت تبعد مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا من الحدود الأوكرانية البولندية، لافتة إلى أن "ما تطلقه المصادر الأوكرانية المختلفة وعدد من المسؤولين بشأن سقوط "صواريخ روسية" على قرية بشيفودوف شرق بولندا هي استفزاز متعمد بهدف تصعيد الموقف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في تقرير أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "القوات المسلحة الروسية وجهت بالفعل ضربة كبيرة لنظام القيادة والتحكم العسكري لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، حيث أصابت جميع الصواريخ أهدافها بدقة وتم تنفيذ تلك الضربات على أهداف على الأراضي الأوكرانية على مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا من الحدود الأوكرانية البولندية".

وأضاف: أنه "قد تم تحديد صور الحطام التي عثر عليها في قرية بشيفودوف بشكل لا لبس فيه من قبل الخبراء الروس في المجمع الصناعي العسكري كأجزاء من نظام الدفاع الجوي "إس-300" التابع للقوات الجوية الأوكرانية".