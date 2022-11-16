مقتل خمسة أشخاص في إطلاق للنار جنوب غربي إيران

قتل مهاجمون مجهولون خمسة أشخاص في هجوم بإطلاق النار جنوب غرب إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

وأطلق عدد من الأشخاص النار على عناصر الشرطة ومدنيين ببنادق هجومية في مدينة "إيذه"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" وغيرها من وسائل الإعلام.

ولم تتضح بعد خلفية الحادث وما إذا كان مرتبطا بالاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة في إيران منذ نحو شهرين.

كان 15 شخصا قد لقوا حتفهم وأصيب 27 آخرون في هجوم شنه مسلحون على مرقد في شيراز بمحافظة فارس جنوب إيران في الشهر الماضي، وأعلن داعش المسؤولية عنه.

وقد دعا نشطاء إلى تنظيم مظاهرات جديدة وإضرابات، لإحياء ذكرى حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين في عام 2019 والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص فيما يعرف بـ"نوفمبر الدامي".

ومن جهة أخرى، أصدرت إيران أحكاما بالإعدام ضد ثلاثة أشخاص آخرين، على خلفية الاضطرابات.

وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها إيران إلى خمسة.

وكانت احتجاجات دموية اندلعت الليلة الماضية، قد أدت إلى قيام السلطات بحملات قمع صارمة والمزيد من الاعتقالات.

وتدفق مواطنون إلى الشوارع في أنحاء إيران ليلة الثلاثاء/الأربعاء، لتنتشر مشاهد فوضوية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث انتشرت حواجز الطرق في طهران، بينما أطلق الكثير من قائدي السيارات أبواق سياراتهم، بحسب ما قاله شهود عيان.

وكانت احتجاجات عام 2019، قد بدأت اعتراضا على ارتفاع أسعار البنزين، ولكنها سرعان ما تحولت ضد القيادة السياسية في طهران كذلك.