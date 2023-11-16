مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب وقف إطلاق النار في غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على أهمية توفير الحماية للمستشفيات والمرضى في قطاع غزة، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وأشار خلال تصريحات لقناة «الجزيرة»، اليوم الخميس، إلى «أهمية تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن أمس الأربعاء، بشأن الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات على الفور».

ولفت إلى الحاجة لاستجابة إنسانية عاجلة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، واحترام القانون الدولي الإنساني، وإطلاق سراح المحتجزين، والبحث عن حل لعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبًا إلى جنب.

وقال إن «حل الدولتين الذي يضمن عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبًا إلى جنب بعيد المنال في الوقت الراهن»، لكنه شدد على أهمية الوصول إلى حل سياسي يمنع استمرار هذا الوضع الكارثي.

وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتًا إلى أن قرار مجلس الأمن الصادر أمس، يعطيهم «زخمًا مهمًا» لإيصال المساعدات.

وأضاف: «هذا القرار يجب تطبيقه على الفور، وأن يشمل الكهرباء والمواد الغذائية وسيارات الإسعاف الموجودة في الجانب المصري لمعبر رفح، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين».