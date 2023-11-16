صحفي تركي بالمنفى في ألمانيا يوجه انتقادا شديدا لزيارة أردوغان المرتقبة لبرلين

انتقد الصحفي التركي جان دوندار بشدة الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لألمانيا.

ووقال دوندار، والذي شغل سابقا منصب رئيس تحرير صحيفة "جمهورية" التركية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه كان يجب على الأقل تأجيل المباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس بديوان المستشارية، في ظل تصريحات أردوغان عن الصراع بين حركة حماس وإسرائيل.

واتهم الصحفي التركي الحكومة الاتحادية باللعب وفقا لقواعد الرئيس التركي، وقال لـ(د.ب.أ): "أردوغان هو الرابح في هذه اللعبة، حتى قبل بدء الزيارة.. اضطرت ألمانيا إلى الانحناء أمامه، مع علمها أنه داعم لحماس وأنه وصف إسرائيل بأنها دولة إرهاب".

يذكر أن شولتس دعا أردوغان في مايو الماضي لزيارة برلين، بعد إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وكان الرئيس التركي دافع عن حركة حماس بعد هجومها على إسرائيل ووصفها بأنها "منظمة تحرير"، وأدان إسرائيل ووصفها بأنها "دولة إرهاب".

وكان شولتس رفض اتهامات أردوغان، ووصفها بأنها "سخيفة"، إلا أنه تمسك بدعوته للرئيس التركي، وأشار إلى أن هناك كثيرا من موضوعات البحث المهمة، والتي تشمل إعادة إحياء اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وعلق دوندار على ذلك في تصريحاته لـ (د.ب.أ) قائلا: "بحسب فهمي لذلك، هم لا يرغبون في إزعاج أردوغان، لأنهم يحتاجونه"، وأضاف أن من يدين حماس، يجب أن يعقب ذلك بتبعات للتعامل مع من يدعمون هذه المنظمة الإسلامية.

وأشار إلى أنه يتم في ألمانيا حظر مظاهرات لدعم حماس، "ولكن في الوقت نفسه يدعون مناصرا لحماس، ويفرشون له السجادة الحمراء. هذا شيء عجيب، ونوع من ازدواجية المعايير".

يشار إلى أن دوندار يعيش في المنفى بألمانيا منذ عام 2016، وكان قد تم الادعاء عليه في تركيا أكثر من مرة، من بينها بتهمة دعم الإرهاب.

وكان هناك نقاش موسع حول اعتماد دوندار لحضور المؤتمر الصحفي المشترك بين المستشارة السابقة أنجيلا ميركل وأدروغان في زيارة رسمية للأخير ببرلين في عام 2018. وقرر الصحفي النهاية عدم المشاركة.

وصرح الصحفي التركي حاليا بأنه تلقى آنذاك من الجانب الألماني اتصالا قيل له فيه: "إذا جئت للمؤتمر الصحفي، لن يأتي أردوغان، وبدلا من ذلك سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا به في فندق أدلون"، وأوضح أنه لم يرد إفشال المؤتمر الصحفي بسببه، وأضاف أنه في هذه المرة لم يتم اعتماده للزيارة من الأساس.